Доходы и расходы Госфонда соцзащиты Азербайджана увеличены на 30 миллионов манатов

Доходы и расходы бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана на 2024 год увеличены на 30 миллионов манатов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в законе "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Доходы и расходы бюджета Государственного фонда социальной защиты на 2024 год увеличены с 6 миллиардов 919 миллионов 860 тысяч манатов до 6 миллиардов 949 миллионов 860 тысяч манатов.

Согласно закону, доходы по взносам на обязательное государственное социальное страхование увеличены с 5 миллиардов 288 миллионов 135 тысяч 400 манатов до 5 миллиардов 478 миллионов 135 тысяч 400 манатов.

Взносы на обязательное социальное страхование по внебюджетному сектору увеличены с 3 миллиардов 387 миллионов 100 тысяч манатов до 3 миллиардов 577 миллионов 100 тысяч манатов.

В целях сбалансирования бюджета Государственного фонда социальной защиты средства, выделяемые из государственного бюджета на финансирование обязательств государственного бюджета, уменьшены с 1 миллиарда 392 миллионов манатов до 1 миллиарда 232 миллионов манатов.