В Азербайджане объявлено «желтое» и «оранжевое» предупреждение

Национальная гидрометеорологическая служба объявила "желтое" и "оранжевое" метеопредупреждение в связи с сильным ветром, ожидаемым в регионах Азербайджана 2-3 июля.

Об этом сообщили Day.Az в Службе. Отмечено, что в соответствии с "желтым" предупреждением, в Газахском, Агстафинском, Шамкирском, Товузском, Самухском, Бардинском, Тертерском, Гёйгёльском, Гядабейском, Евлахском, Агдамском, Агджабединском, Балакянском, Загатальском, Шекинском, Гахском и Джульфинском районах восточный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.

В соответствии с "оранжевым" метеопредупреждением, в Нахчыване, Бабеке, Шахбузе, Ордубаде, Нафталане, Геранбое, Гяндже, Мингячевире и Дашкесане скорость восточного ветра составит 20,8-28,4 м/с.

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