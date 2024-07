Samsung aı tv запускает новую эру! живее, захватывающе!

Samsung представила обновленный телевизор Neo QLED 8K. Это последнее дополнение, входящее в премиум-серию Samsung, обещает беспрецедентный опыт просмотра с самыми современными функциями и передовыми технологиями. Благодаря новой технологии ИИ Neo QLED 8K оживит даже самые мелкие детали, предоставив вам незабываемый опыт просмотра.

AI Upscaling Pro - Революционная технология для повышения разрешения до качества 8K, обеспечивает показ каждой сцены с захватывающей ясностью и точностью, тщательно анализируя каждый кадр, с целью восстановления потерянных деталей, уменьшения размытия и улучшения текстур.

AI Motion Enhancer Pro - Для безупречного опыта просмотра, эта функция определяет быстро движущиеся объекты, уменьшая размытие движений и вибрацию с помощью передовых алгоритмов ИИ.

Real Depth Enhancer Pro - Он поднимает глубину изображения до новых высот, создавая более захватывающий и трехмерный опыт просмотра. Разумно регулируя контраст и яркость в реальном времени, эта функция подчеркивает сложные детали объектов и воссоздает сцены.

Active Voice Amplifier Pro - Эта инновационная технология автоматически определяет фоновый шум вокруг вас и повышает четкость речи в режиме реального времени. Эта особенность гарантирует, что каждый разговор, шепот и звук можно услышать с кристальной чистотой.

Модель телевизора Samsung Neo QLED 8K 2024 произведет революцию в просмотре, благодаря своему блестящему дизайну, передовым технологиям и непревзойденной производительности.

Для дополнительной информации вы можете перейти на официальный сайт Samsung в Азербайджане.

