В Азербайджане начинается тестовый этап конкурса по приему на работу учителей.

Как сообщили Day.Az в Институте образования, тестовый этап конкурса стартует со 2 июля.

Кандидаты могут через свои "личные страницы" узнать дату и место проведения экзаменов.

Было отмечено, что принять участие в тестовом этапе конкурса было приглашено около 61 000 кандидатов.

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