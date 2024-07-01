https://news.day.az/society/1672031.html Начинается тестовый этап конкурса по приему на работу учителей
Начинается тестовый этап конкурса по приему на работу учителей
В Азербайджане начинается тестовый этап конкурса по приему на работу учителей.
Как сообщили Day.Az в Институте образования, тестовый этап конкурса стартует со 2 июля.
Кандидаты могут через свои "личные страницы" узнать дату и место проведения экзаменов.
Было отмечено, что принять участие в тестовом этапе конкурса было приглашено около 61 000 кандидатов.
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