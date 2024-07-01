Азербайджан и Болгария обсудили потенциал сотрудничества в энергосекторе

Азербайджан и Болгария обсудили потенциал сотрудничества в энергетическом секторе.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с министром энергетики Болгарии Владимиром Малиновым.

"Мы обсудили будущие направления экономических связей между Азербайджаном и Болгарией, а также потенциал сотрудничества в энергетическом, торговом и промышленном секторах", - говорится в публикации.

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