https://news.day.az/economy/1672106.html Азербайджан и Болгария обсудили потенциал сотрудничества в энергосекторе
Азербайджан и Болгария обсудили потенциал сотрудничества в энергосекторе
Азербайджан и Болгария обсудили потенциал сотрудничества в энергетическом секторе.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации отмечается, что состоялась встреча с министром энергетики Болгарии Владимиром Малиновым.
"Мы обсудили будущие направления экономических связей между Азербайджаном и Болгарией, а также потенциал сотрудничества в энергетическом, торговом и промышленном секторах", - говорится в публикации.
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