Увеличены доходы и расходы госбюджета Азербайджана на 2024 год

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год"".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с пересмотром в государственном бюджете Азербайджана на 2024 год доходы утверждены в размере 36 миллиардов 353,0 миллиона манатов, а расходы - 39 миллиардов 707,3 миллиона манатов.

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