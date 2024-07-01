На генпрокурора США подали в суд за отказ передать записи интервью Байдена
Юридический комитет Палаты представителей США заявил о решении подать в суд на генерального прокурора и главу Министерства юстиции Меррика Гарланда за отказ предоставить законодателям аудиозаписи интервью американского лидера Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хёром. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Интервью проводились в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с секретными документами.
Иск Конгресса США был подан в окружной суд Соединенных Штатов по столичному округу Колумбия. Согласно документу, конгрессмены также добиваются доступа к записям интервью главы Белого дома с автором мемуаров Байдена Марком Звоницером.
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