На генпрокурора США подали в суд за отказ передать записи интервью Байдена

Юридический комитет Палаты представителей США заявил о решении подать в суд на генерального прокурора и главу Министерства юстиции Меррика Гарланда за отказ предоставить законодателям аудиозаписи интервью американского лидера Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хёром. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Интервью проводились в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Иск Конгресса США был подан в окружной суд Соединенных Штатов по столичному округу Колумбия. Согласно документу, конгрессмены также добиваются доступа к записям интервью главы Белого дома с автором мемуаров Байдена Марком Звоницером.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!