В июне игры "Поз-Газан" принесли 15 крупных побед. Организатор легальных лотерей и оператор спортивных ставок, ОАО "Azərlotereya", объявило об очередных значительных выигрышах в июне.

Жители Сумгаита и Евлаха стали обладателями двух крупных призов по 50 тысяч манатов в лотерее "Prestij". Счастливым обладателем одного из этих билетов стал Илькин Исмаилов из Евлаха. Еще пять билетов "Престижа" принесли по 5 тысяч манатов каждому в Баку, Нахчыване, Загатале и Барде. Среди победителей были Ариф Махмуд, Джамиль Тахиров и Агиль Гасымов.

В Сумгаите был выигран крупный приз в 25 тысяч манатов в лотерее "Qızıl", еще один приз в 25 тысяч манатов достался жителю Габалы. В лотерее "Qızıl Ekstra" было выиграно 10 тысяч манатов по трем билетам, купленным в Баку, Хачмазе и Товузе. Одним из счастливчиков стал Полад Гусейнов.

Лотерея "Uğurlu 7" принесла победителю в Нефтчале 10 тысяч манатов. В Баку в лотерее "Bombardir" также был выигран приз в 10 тысяч манатов.

Последний крупный выигрыш июня состоялся в лотерее "Ani 50", где Сархан Гаджиев выиграл 10 тысяч манатов по билету, купленному в "Азерпочте" в Евлахе.

Напоминаем, что игры "Poz-Qazan" предлагают крупные призы от 25 000 до 500 000 манатов. Билеты можно приобрести в пунктах продаж "Azərlotereya" , на станциях "Misli", в отделениях "Azərpoçt" , на рынках и в киосках нашего города, а также заказать через "Wolt".