https://news.day.az/officialchronicle/1672044.html В Азербайджане упрощено участие в избирательном процессе обладателей удостоверений личности нового поколения
В Азербайджане упрощено участие в избирательном процессе обладателей удостоверений личности нового поколения
В Азербайджане упрощено участие в избирательном процессе обладателей удостоверений личности нового поколения.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил изменения в Избирательный кодекс.
Таким образом, в информации владельцев удостоверений личности нового поколения, которые будут участвовать в избирательном процессе, наряду с указанием серии, подтверждающей личность, номером и датой выдачи, также будет указываться срок действия.
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