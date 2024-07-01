В Азербайджане упрощено участие в избирательном процессе обладателей удостоверений личности нового поколения.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил изменения в Избирательный кодекс.

Таким образом, в информации владельцев удостоверений личности нового поколения, которые будут участвовать в избирательном процессе, наряду с указанием серии, подтверждающей личность, номером и датой выдачи, также будет указываться срок действия.