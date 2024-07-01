https://news.day.az/world/1671999.html В Иране начинаются дебаты кандидатов во втором туре президентских выборов
В Иране начинаются дебаты кандидатов во втором туре президентских выборов
Сегодня в Иране пройдут первые дебаты кандидатов во втором туре президентских выборов.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространили иранские СМИ.
Сообщается, что дебаты будут длиться два часа. За это время кандидаты в президенты Масуд Пезешкиан и Саид Джалили ответят на вопросы в рамках культурной и политической тематики.
Президентские выборы прошли в Иране 28 июня. Масуд Пезешкиан набрал 43 процента голосов, а Саид Джалили - 38 процентов, они вышли во второй тур, который состоится 5 июля.
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