Экстренная отмена рейса из Стамбула в Москву

"Аэрофлот" отменил рейс SU2139 из Стамбула в Москву по техническим причинам.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в телеграм-канале.

По данным онлайн-табло Шереметьево, рейс должен был прибыть в российскую столицу в 7:40 по бакинскому времени.

В "Аэрофлоте" рассказали, что пассажирам оформили бронь на рейс SU2131, "который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777". Он должен вылететь из Стамбула в 17:10 (по бакинскому времени) и прилететь в Москву в 21:44 (по бакинскому времени).

Пассажирам на время ожидания предоставлены все предусмотренные авиационными правилами услуги, в том числе размещение в гостинице, питание и напитки, заверили в авиакомпании.

Российские СМИ писали, что пассажирам объявили об отмене рейса "перед самым взлетом", когда они уже находились в самолете. Сотрудники "Аэрофлота" объяснили отмену тем, что у воздушного судна были выявлены неполадки, не позволяющие произвести взлет.

Ранее мы сообщали, что китайская авиакомпания приостановила рейсы из Москвы в Пекин.