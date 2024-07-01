https://news.day.az/society/1672047.html Объявлены результаты вступительного экзамена по приему на госслужбу
Объявлены результаты вступительного экзамена по приему на госслужбу
В Азербайджане объявлены результаты вступительного экзамена по приему на государственную службу.
Как сообщает Day.Az, результаты были размещены на официальном сайте Государственного экзаменационного центра.
Участники также могут узнать информацию о результатах экзамена, отправив на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) код, указанный в пропускном листе на экзамен.
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