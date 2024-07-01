Кабмин Нахчыванской АР принял ряд постановлений
Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики принял ряд постановлений.
Как сообщает Day.Az, на основании соответствующего указа председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики 1 июля 2024 года принял постановление об утверждении "Устава юридического лица публичного права "Служба водной мелиорации".
Также постановлением Кабинета министров утвержден "Список подведомственных министерству цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики учреждений, не входящих в его структуру".
Кроме того, отменено постановление Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики "Об утверждении порядка сертификации туристско-экскурсионных услуг" от 16 сентября 2005 года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре