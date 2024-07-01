Почему Вагаршака Арутюняна выгнали бы из борделя за разврат?

Автор: Акпер Гасанов

Посол Армении в России Вагаршак Арутюнян отчаянно борется за сомнительную радость называться особой, которую выгнали из борделя за разврат. Он посетил место разрушенного в результате попадания ракеты жилого дома в Белгороде. Казалось бы, при чем тут Армения? Она не граничит с Белгородом, у нее нет там консульства. Но Вагаршак давно живет по законам шокирующего аморализма и все его шаги этим и объясняются.

На сей раз он совершил рабочую поездку в Белгород, чтобы нацепить маску сострадания. Именно маску. Потому, что в реальности, особенно учитывая последние антироссийские заявления представителей официального Еревана, совершенно не верится в искренность речей Карапетяна. В частности, имеет смысл напомнить громкое заявление, сделанное на прошлой неделе секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

"Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны бы не было",- сказал он в беседе с журналистами. То есть, перед нами был пример запредельной, примитивной лжи, с помощью которой глава Совбеза РА пытался оправдать военно-политическое фиаско руководства своей страны.

Да, мы не раз слышали от представителей официального Еревана наглую и примитивную ложь о причинах и последствиях 44-дневной войны. Кого только в Ереване в этом фиаско не обвиняли?! Но, конечно же, больше всего недовольства было выплеснуто в адрес России. Причем, армянские СМИ и вовсе не гнушаются личных оскорблений в адрес руководства РФ.

И вот на этом фоне появляется новость про поездку посла РА в РФ в Белгород. Где он, явно стараясь изобразить хорошую мину при плохой игре, выдавливает из себя слова сострадания в адрес жителей приграничного с украинским Харьковом города. О том, кто на кого напал, кто развязал войну в Украине, Арутюнян умолчал. Хотя даже многие российские блогеры и журналисты открыто увязывают атаки на Белгород с украинской стороны с регулярными бомбежками Харькова с российской стороны.

Тут, по идее, посол Армении в Украине Владимир Карапетян должен был бы посетить Харьков, который снова и жестоко обстреляли. Но его там не было. И по этой причине заявления Карапетяна выглядели еще более фальшиво. Надеюсь, что их услышали в Киеве. Ведь речь идет о том, что в последнее время со стороны представителей официального Еревана имеет место очень много попыток изобразить дружбу с Украиной.

При этом, доходит до полнейшего аморализма. Например, поистине безнравственное заявление, в ходе своего визита в Латвию, сделал спикер Национального собрания Армении Ален Симонян. Он заявил, что "то, что "происходит у нас в регионе - это та же история, что в Украине". Да, официальный представитель страны-оккупанта посмел сравнивать свое государство со страной-жертвой оккупации. Причины, по которым мы все чаще слышим такое от представителей официального Еревана- понятны.

Армения пытается заручиться поддержкой стран Запада, надеясь на помощь макроновской Франции в осуществлении этого "финта ушами". Вот и звучат антироссийские заявления от самых разных представителей руководства РА. А для того, чтобы хоть как-то разбавить картину, в Белгород был командирован посол РА в России, который и сделал там откровенно фальшивые заявления.

И тут нужно вспомнить, шокировавшие свои цинизмом, заявления этого персонажа, схожего с женщиной с пониженной социальной ответственностью. Так, еще в июле 2020 года, перед тем, как занять пост советника премьер-министра Армении, этот бывший министр обороны РА, в одном из интервью хвастался: "Нам доступны Баку, весь нефтяной комплекс, наши ударные силы способны разрушить экономический потенциал Азербайджана, который сконцентрирован в трех городах: Баку, Сумгаите, Кировабаде (Гяндже)".

А уже в начале октября 2020 года, по горячим следам первого ракетного удара по Гяндже и обстрелов Тертера и Нафталана, Вагаршак Арутюнян открыто заявлял "на камеру": "Сейчас мы выработали тактику нанесения ударов по артиллерии. А в дальнейшем наносим удары по мирным населенным пунктам, чтобы вызвать панику...". Как видим, имели место хвастливые признания Арутюняна по поводу того, что из РА наносились ракетные удары по мирным азербайджанским городам, в результате которых погибли и были ранены азербайджанские старики, женщины и дети. И вот сейчас этот циник, этот сторонник убийства мирного населения пытается изобразить скорбь. Станиславский бы в таком случае сказал: "Не верю!". Я же повторю, что таких, как Вагаршак Арутюнян выгоняют из борделя за разврат.