О чем соврал Ален Симонян в Латвии?: зашкаливающий аморализм спикера НС

Автор: Акпер Гасанов

Армения хочет быть частью Евросоюза. Об этом во время своего визита в Латвию заявил Rus.LSM спикер Национального собрания Армении Ален Симонян. В Риге Симонян встретился со своей латвийской коллегой Дайгой Миериней, а также провел встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем и министром иностранных дел Байбой Браже. Как бы нет ничего плохого в том, что у той или иной страны есть какие-то желания или мечты. Плохо, когда эти мечты и желания не опираются на почву реальности.

В случае с Арменией мы видим именно это. "Мы поговорили о том, что Армения находится на пути в Евросоюз. И поэтому хочет выйти из ОДКБ во главе с Россией. Также Армения информировала нас о том, что российские военные постепенно выходят из страны", - поделилась Дайга Миериня. Сказать, что это неправда- значит ничего не сказать. Симонян банально солгал Дайге Миерине.

В качестве доказательства своей правоты напомню о том, что сказал в феврале нынешнего года премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24. Говоря о размещенной в городе Гюмри 102-й российской военной базе, Пашинян отметил, что она расквартирована вне договора о коллективной безопасности. "На самом деле это другой договор, это предмет другого договора и на данный момент мы об этом не говорим", - заявил тогда Пашинян. Все, как видим, очень однозначно.

Более того, в том же интервью Пашинян отметил, что отношения Армении с Россией "имеют институциональные традиции, и мы остаемся в рамках этих институциональных традиций". И вот на этом фоне просто примитивной ложью является информация, которой армянская сторона снабжает латвийскую. Но на этом выкрутасы спикера армянского парламента не закончились.

"Насчет какой-то ревности России - надо было быть хорошим партнером, защищать союзников, и быть честными с партнером - даже если этот партнер маленький. У нашего общества есть решение - быть частью Евросоюза. Пару дней назад в нашем парламенте была дискуссия - о референдуме, чтобы Армения стала членом ЕС. Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум и я уверен, что наши люди скажут "да"", изрек Ален Симонян.

Как все это укладывается в логику заявления Пашиняна о том, что отношения Армении с Россией "имеют институциональные традиции, и мы остаемся в рамках этих институциональных традиций"?! Очевидно, что никак. Скажу больше- Ереван извлекает существенные выгоды от нахождения в составе ЕАЭС, что, в целом, признает и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"С удовлетворением отмечу, что анализ ключевых экономических индикаторов и исходной базы взаимодействия государств-членов показывает, что страны ЕАЭС уверенно двигаются по траектории устойчивого экономического роста. В 2023 году товарооборот республики Армения со странами ЕАЭС по сравнению с предыдущим годом вырос на 39% и составил порядка $7,8 млрд. При этом экспорт увеличился на 40,8%, а импорт - на 37,5%", - говорил он в феврале.

Выходить из ЕАЭС в Армении не планируют. Так что, все эти рассуждения Алена Симоняна о том, что РА хочет быть частью ЕС- это не более, чем торговля иллюзиями. В том числе и потому, что Армения вообще никак не граничит с ЕС, не участвуя и в решении важнейших задач ЕС. А вот Азербайджан играет огромную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. И это открыто и часто признают не только в ЕС, но и в США.

Кроме того, товарооборот между Азербайджаном и странами ЕС по итогам 2023 года составил 21,4 млрд евро. Более, чем красноречивые цифры. При этом, наша страна не стремится к членству в ЕС. Она развивает сотрудничество со всеи странами, исходя из принципа взаимной выгоды, опираясь на национальные интересы Азербайджана. В их оставивании Азербайджан преуспел и восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в полном объеме- тому доказательство.

Так что, и тут Симонян солгал. У России просто не было оснований защищать Армению. Вся 44-дневная война, как и однодневная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводились на территории нашей страны. На территории Армении войны не было. При этом, с территории Армении по мирным азербайджанским городам Гяндже, Барде и Мингячевиру наносились ракетные удары. В результате чего сотни азербайджанских стариков, женщин и детей были ранены. Были и погибшие. По вине нынешнего руководства Армении, которое заявляет о стремлении в ЕС.

Но этой правды Ален Симонян не озвучил. По его словам, "то, что происходит у нас в регионе - это та же история, что в Украине". Более аморального заявления нельзя себе и представить. Потому, что Украина, как и Азербайджан, стала жертвой военной агрессии со стороны соседнего государства. Территории Украины, как некогда территории Азербайджана, а вовсе не Армении, находятся под оккупацией. Города Украины разрушены в результате внешней агрессии также, как в результате армянской агрессии были разрушены азербайджанские города. Например Агдам, превращенный в "Кавказскую Хиросиму".

Кроме того, это Азербайджан всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, а вовсе не Армения. Это Азербайджан, с первых дней российско-украинской войны оказывал украинской стороне помощь гуманитарного характера. Армения же первые два года российско-украинской войны просто отмалчивалась. Так что, все то, что мы сейчас слышим от Алена Симоняна и иных армянских политиков разного пошиба- это примитивная, аморальная ложь и манипуляция.