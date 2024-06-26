Как дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик статью в The Conversation писали

Автор: Акпер Гасанов

Есть, оказывается, в Австралии издание The Conversation. Достаточно юное. Оно начало функционировать в Мельбурне в марте 2011 года. Оно публикует тексты для Великобритании, США, ЮАР, Франции и ряда иных стран. При этом, главный отдел новостей издания находится в Бостоне, а редакторы работают удаленно в городах по всей Австралии. Как бы изначально было понятно, что такой формат работы издания может быть чреват публикацией откровенной глупости, ибо, принцип "кто в лес, кто по дрова" не подразумевает тщательной проверки текстов на фактологию, адекватность, не говоря уже про объективность.

Но в самом The Conversation уверяют, что невозможное возможно.

"Мы публикуем достоверные и информативные статьи, написанные академическими экспертами для широкой публики и отредактированные нашей командой журналистов", - утверждается в кратком рассказе издания о себе.

Так вот в реальности у них получаются не статьи, а некий аналог письма, которое писали по очереди, но не ставя друг друга в известность, три героя мультфильма "Каникулы в Простоквашино" - дядя Федор, кот Матроскин и пес по кличке Шарик.

"Мои папа и мама! Я живу хорошо, просто замечательно...У меня все есть, есть свой дом - он теплый. В нем одна комната и кухня. Я без вас очень скучаю, особенно по вечерам. А здоровье мое не очень...то лапы ломит, то хвост отваливается. А на днях, я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет - чистая, шелковистая. Так что лохматость у меня повысилась. До свидания, ваш сын - дядя Шарик".

Да, именно так. Я вовсе не преувеличиваю. Лишь добавлю, для общего понимания целей статьи в The Conversation, что решили там найти ответ на вопрос, все чаще и чаще беспокоящий тех, кто переживает за макроновскую Францию.

"Правительство Франции обвинило Азербайджан во вмешательстве в Каледонский вопрос. В чем именно заключаются эти обвинения и чем можно объяснить интерес, проявленный Ильхамом Алиевым к территории, расположенной в 14 тысячах километров от Баку?", - с этих слов начинается опус в австралийском издании.

Как видим, сразу используется предвзятое отношение к Азербайджану. Далее в статье мы не раз еще увидим такого рода обороты, изначально формирующие у читателя лживое представление о главе нашего государства и об Азербайджане в целом. Если это и есть "информативные статьи, написанные академическими экспертами для широкой публики и отредактированные нашей командой журналистов", то Ким Кардашьян - девственница.

Правда же состоит в том, что Президент Азербайджана является политическим деятеле мирового масштаба. Он сумел сделать то, что не под силу ни одному главе государства, имеющему территориальный конфликт с соседней страной. Он выстроил стратегию, которая привела к полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Причем, добился он этого вопреки позиции стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Особенно макроновской Франции.

Но об этом The Conversation умалчивает. Как и о том, что поздравления с победой на президентских выборах на имя Ильхама Алиева отправили руководители США, Великобритании, Китая, России, Украины, не говоря уже о президенте братской Турции и огромном числе президентов иных дружественных Азербайджану стран. А что там с Эммануэлем Макроном? Как пишет Bloomberg, его ближайшие сторонники опасаются, что личный бренд президента стал токсичным, из-за чего десятки депутатов, сопровождавших Макрона в его политической карьере, перед выборами желают изменить тактику предвыборной кампании.

Дошло до того, что большинство проправительственных кандидатов не стали размещать изображение Макрона на своих листовках и предвыборных плакатах. На расстоянии держатся даже такие политические тяжеловесы среди близких соратников, как министр финансов Брюно Ле Мэр и премьер Габриэль Атталь.

"Да, есть неприятие президента", - признал в эфире BFMTV Эдуард Филипп, занимавший пост премьера в первом правительстве Макрона.

"Прошло всего два года со второго президентского срока молодого президента Франции, и макронизму пришел конец, если он вообще когда-либо существовал. Но с ним покончено, я говорю это без особой враждебности"", - заявил в субботу бывший глава государства Франсуа Олланд.

Да, мы видим полнейшее фиаско президента Франции, провалившегося по целому ряду направлений, включая ситуацию в Южной Каледонии и попытки поддержать Армению в ее политике сохранения под оккупацией 20% территории Азербайджана.

Но эта очевидная истина так и не нашла места в статье в The Conversation. Зато там был такой примитивный, но в чем-то логичный ляп, как утверждение, что Гейдар Алиев якобы правил Азербайджаном с 1991 года. Если бы так было, то никакой оккупации 20% территории Азербайджана не произошло. Наша трагедия состоит в том, что Гейдар Алиев вернулся к власти в Азербайджане в 1993 году, после оккупации Шуши и Лачина, после того, как армянскими головорезами был совершен Геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы.

Но об этом Геноциде, как и обо всех преступлениях Армении, совершенных в ходе Первой Карабахской Войны и по ее прошествии, на протяжении более чем четверти века, что длилась оккупация наших земель, в The Conversation нет ни слова. Что заставляет иронично улыбаться, вспоминая про утверждение, что в данном издании публикуются "статьи, написанные академическими экспертами для широкой публики". Нет, к объективной журналистике все это не имеет никакого отношения. А вот к примитивной, возможно проплаченной антиазербайджанской пропаганде, имеет. Хотя, все же больше там схожести с письмом дяди Федора, кота Матроскина и собаки по кличке Шарик.