Освобожден от должности директор Горно-Ширванского регионального управления образования

Министерство науки и образования Азербайджана и Государственное агентство по дошкольному и общему образованию в рамках очередных контрольных мероприятий в подведомственных учреждениях провели проверки в Горно-Ширванском региональном управлении образования.

Как сообщает Day.Az, проверки проводились для осуществления контроля за организацией процесса образования в соответствии с государственными стандартами, процессом приема на работу директора и заместителей директора в соответствии с действующими правилами, назначением других кадров, а также для проверки состояния исполнения правил и инструкций.

В ходе проведенных проверок были выявлены серьезные нарушения правил и условий конкурса по приему на работу, требований инструкций. Наряду с этим, были выявлены недостатки в организации контроля за учреждениями, находящимися в подчинении регионального управления.

По результатам разбирательств директор Горно-Ширванского регионального управления образования Ровшан Алиев освобожден от занимаемой должности с 1 июля соответствующим приказом министра науки и образования.

Исполнение обязанностей директора временно возложено на заместителя директора управления Гамида Гасымова.

Проверки, проводимые Агентством с целью организации контроля за деятельностью местных подразделений и подведомственных учреждений, будут продолжены в течение года.

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