Улучшение качества топлива в Азербайджане до стандарта "Евро-5" выгодно для потребителей

В последние годы проблема загрязнения воздуха становится все более актуальной, особенно в крупных городах, где концентрация автомобилей достигает критических уровней. Азербайджан, следуя мировым тенденциям и стремясь снизить негативное воздействие транспортных выбросов на окружающую среду, делает важный шаг вперед, переходя на производство топлива по стандартам "Евро-5".

Стоит отметить, что данный стандарт, признанный одним из самых современных и экологически безопасных, существенно снижает уровень токсичных выбросов, что, в свою очередь, положительно сказывается на качестве воздуха и здоровье населения.

Кроме того, улучшение качества топлива по стандартам "Евро-5" способствует снижению затрат на техническое обслуживание автомобилей, что является дополнительным экономическим стимулом для автовладельцев.

Исследования показывают, что значительная доля загрязнения воздуха приходится на выбросы автомобилей, работающих на топливе, не соответствующем современным стандартам. В ответ на эту проблему многие страны стремятся ускорить переход на электромобили и сократить использование дизельного топлива, регулируя его цену.

Как сообщил Trend эксперт-экономист Эмин Гарибли, внедрение стандарта "Евро-5" в Азербайджане является положительным шагом. Гарибли подчеркивает, что это решение способствует улучшению качества окружающей среды, передает Day.Az.

"В целом можно сказать, что внедрение стандартов "Евро-5" направлено на снижение загрязнения окружающей среды. Постепенное внедрение стандартов "Евро-6" и "Евро-7" также важно для улучшения экологической обстановки. "Евро-8" уже не планируется", - отметил он.

Гарибли упомянул, что изменения несут не только экологическую, но и политическую и экономическую значимость.

"В Азербайджане отсутствуют такие загрязняющие заводы, как в Европе или Восточной Азии, что снижает общее воздействие на окружающую среду. Однако внедрение новых стандартов помогает стране интегрироваться в мировую экономику и европейское экономическое пространство.

Введение Евро-стандартов также снижает эксплуатационные расходы и повышает производительность и эффективность промышленного производства", - пояснил он.

Гарибли уверен, что переход к более высоким стандартам не остановится на "Евро-5", и это будет способствовать дальнейшей интеграции и сокращению расходов.

"Если рассматривать цены на бензин, то разница между марками 92 и 95 во многих странах незначительна, в то время как в Азербайджане она сравнительно высока. Поэтому важно готовиться к сокращению этой разницы и ее приближению к мировым стандартам.

Анализ производства бензина и других продуктов показывает, что их себестоимость сегодня значительно отличается от издержек, которые существовали двадцать лет назад. Это свидетельствует о том, что в условиях растущих цен в мире внедрение высоких стандартов имеет важное значение как с экологической, так и с политической точки зрения, оказывая давление на развивающиеся страны, включая Азербайджан", - добавил он.

По словам доктора философии по экономике Фараджа Ахундова, причиной данного решения является переход на "зеленую" энергетику, на более экологически чистый бензин.

"Бензин марки АИ-92 и дизельное топливо имеют высокое количество выбросов. В бензине марки АИ-95 этих выбросов меньше, а в АИ-98 еще меньше. Это также показывает, что новые гибридные автомобили, которые завозятся в Азербайджан, наполовину электрические, наполовину бензиновые, в основном используют бензин АИ-95. Естественно, спрос на него будет увеличиваться. Для стимулирования перехода на более экологически чистые автомобили и для уменьшения уровня выбросов, государство принимает решение о снижении цены на бензин марки АИ-95 и повышении цен на дизельное топливо и бензин марки АИ-92. Также стоит отметить, что в Азербайджане появятся гибридные и электрические автобусы, что в свою очередь приведет к отсутствию давления на рост цен в транспортной сфере в ближайшее время", - сказал он.

Он также отметил, что использование АИ-95 приведет к уменьшению загрязнения окружающей среды.

"Более того, следует отметить, что для новых гибридных двигателей важно заливать именно 95-й бензин. В целом, учитывая нашу политику в области "зеленой" энергетики, это приведет к снижению уровня загрязнения по всей стране, так как 95-й бензин является более экологически чистым по сравнению с 92-м бензином и дизельным топливом", - пояснил он.

Ахундов подчеркнул, что улучшение качества топлива до стандарта "Евро-5" в первую очередь выгодно для самих потребителей, поскольку оно способствует снижению расходов на техническое обслуживание и повышает долговечность используемых деталей.

"В целом, стандарт "Евро-5" прошел многочисленные тестирования, подтверждающие, что его использование способствует долгосрочной эффективности автомобилей и повышению их надежности", - добавил эксперт.

Как сообщил Trend экономист, председатель международного общественного объединения экономических исследований "Экономикс" Фикрят Юсифов, сегодня мировой энергетический баланс стремительно меняется, производство альтернативной энергии быстро растет.

"Некоторые европейские страны уже обеспечивают до 50 процентов своего энергопотребления именно за счет альтернативных источников. Мы находимся в начале революционного изменения в мировом энергетическом снабжении. За последние 10 лет производство электромобилей в мире выросло более чем в 140 раз. Сегодня в мире используется более 26 миллионов электромобилей. Во многих странах, особенно в Европе, производители автомобилей приняли обязательство прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году", - сказал он.

По его словам, на фоне всего вышесказанного необходимость Азербайджана идти по пути, который избран многими странами, не вызывает сомнений.

"Сегодня в нашей стране, особенно в столице, выбросы в атмосферу от автомобилей, работающих на бензине и особенно на дизельном топливе, являются одним из факторов, загрязняющих экологию и серьезно влияющих на здоровье людей. Мы ежедневно наблюдаем, как сотни автомобилей на дизельном топливе, выхлопные газы которых составляют основную часть, загрязняют экологию Баку и наносят вред здоровью каждого из нас. Для решения этой проблемы правительство Азербайджана на первом этапе приняло решение о совершении шагов по улучшению качества топлива и переходу к стандартам "Евро-5"", - отметил он.

Ахундов упомянул, что реконструкция и модернизация нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева позволят обеспечить внутренний рынок топливом, соответствующим стандартам "Евро-5".

"Автомобили, использующие качественный бензин, будут выбрасывать в атмосферу менее токсичные газы, снизится количество вредных выбросов при эксплуатации автомобилей, а расход топлива в целом уменьшится. Особенно важно то, что это направление полностью соответствует курсу, который выбрала наша страна, становясь локомотивом в производстве "зеленой" энергии, и в ноябре текущего года наша страна станет хозяйкой самого крупного мероприятия, направленного на поиск путей решения серьезных климатических проблем, тревожащих человечество - COP29", - подчеркнул экономист.

С учетом того, что дизельное топливо обеспечивает большую защиту экологии, уменьшение разницы в ценах между ним и бензином является логичным шагом.

Экономист считает, что одной из основных причин для приближения цены на этот вид топлива к цене на бензин является тот факт, что в последнее время наблюдается увеличение импорта автомобилей, работающих на дизельном топливе, которые больше загрязняют экологию Азербайджана.

"Это является неверным шагом в направлении обеспечения экологической чистоты и требует устранения. Следует отметить, что в развитых странах цены на дизельное топливо часто выше цен на бензин. Целью этого выбора является минимизация объемов использования этого вида топлива. Еще одним вопросом является цена бензина в различных странах мира. Исследования показывают, что в бедных и нефтедобывающих странах цены на топливо обычно ниже, чем в развитых странах. А что же касается Азербайджана после последних изменений в ценах на топливо? Где страна находится в данный момент? Следует отметить, что производство и продажа бензина марки АИ-92 уже давно прекращены во многих странах мира. Сегодня в мире для автомобилей чаще используется бензин марки АИ-95. В Азербайджане из-за технических причин мы не производили этот бензин собственными силами и вынуждены были его импортировать. Импорт поднимал цену розничной продажи этого бензина до 2 манат за литр из-за дополнительных финансовых затрат. Возобновление работы нефтеперерабатывающего завода для производства этой марки бензина на местных ресурсах дало возможность снизить его цену на 40 гяпиков. Учитывая, что в будущем в Азербайджане будет использоваться больше автомобилей, работающих на АИ-95, можно оценить снижение цены на этот вид бензина на 20 процентов как шаг правительства в направлении адаптации цен на бензин к бюджетам наших граждан. Для сравнения можно сказать, что новая цена на бензин марки АИ-95 ниже, чем в большинстве стран мира и даже в странах СНГ", - сказал он.

Внедрение стандартов "Евро-5" в производство топлива в Азербайджане представляет собой значимый шаг в направлении улучшения экологической обстановки и повышения качества жизни граждан. Этот переход не только снижает уровень токсичных выбросов и способствует экономическому стимулированию автовладельцев, но и помогает стране интегрироваться в мировую экономику, соответствуя современным международным стандартам.

Таким образом, переход на топливо "Евро-5" в Азербайджане является важным шагом в направлении устойчивого и экологически чистого будущего, способствующим улучшению качества жизни и охраны окружающей среды.

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