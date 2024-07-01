Немецкий оборонный концерн получил крупнейший заказ в своей истории

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил крупнейший в истории компании заказ на поставку вооруженным силам Германии (бундесверу) до 6500 военных грузовиков на 3,5 миллиарда евро. Об этом сообщается на сайте организации.

Контракт заключен в понедельник, 1 июля, после того, как бюджетный комитет бундестага на прошлой неделе утвердил финансирование. На первом этапе дочернее предприятие Rheinmetall должно поставить более 610 грузовиков на сумму в 312 миллионов евро, 250 из них должны быть переданы в текущем году.

Генеральный директор компании Армин Паппергер заявил о наступлении "переломного момента в закупках логистических грузовиков", о чем свидетельствует "чрезвычайно короткий период в четыре месяца с момента объявления тендера до подписания контракта".

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