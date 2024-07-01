В Душанбе прошла встреча глав центробанков Азербайджана и Таджикистана

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов и председатель Национального банка Таджикистана Фирдавс Толибзода провели встречу в Душанбе в рамках заседания избирательной группы Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Национальный банк Таджикистана.

Во время встречи стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, подтвержденное подписанием меморандумов о сотрудничестве.

Главы банков также обменялись мнениями о расширении сотрудничества в банковской сфере и выразили готовность прилагать все усилия для достижения нового качественного уровня взаимодействия.

Было отмечено, что создание благоприятных условий для открытия банков либо представительств банков Азербайджана, расширение корреспондентских отношений между коммерческими банками двух стран, обмен опытом в сфере банковского надзора и страхования, развитие рынка капитала и реализация международных стандартов финансовой отчетности являются очередными задачами двусторонних отношений.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!