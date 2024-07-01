Испания возглавила боевую группу НАТО в Словакии

Испания взяла на себя командование боевой группой более чем из 1,5 тыс. военнослужащих из восьми стран НАТО на базе в Словакии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, миссия является частью стратегии альянса по усилению сдерживания на восточном фланге. От Испании в группе задействованы свыше 750 военных. Речь идет о самом значительном контингенте королевства за рубежом, который останется в Словакии на постоянной основе.

Помимо Испании, в миссии задействованы представители Португалии, Румынии, Словакии, Словении, США, Турции и Чехии.

Пиренейское королевство начало постепенное размещение своих военных и оборудования в республике в январе 2024 года.