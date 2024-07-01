Кто он - новоназначенный спецпредставитель Президента Азербайджана в Кяльбаджарском районе?

Как сообщалось ранее, соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева Гаджиев Башир Гудрат оглу назначен специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе.

Как сообщает в понедельник Day.Az, Башир Гаджиев родиля в 1979 году. В 2000 году он окончил бакалавриат филологического факультета Азербайджанского университета языков, в 2004 году - магистратуру лингвистического факультета этого университета, а в 2007 году - финансово-кредитный факультет Азербайджанского государственного экономического университета.

Отметим, что до этой должности Башир Гаджиев был заместителем специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.