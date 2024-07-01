https://news.day.az/officialchronicle/1672040.html Назначен спецпредставитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе - Распоряжение
Назначен спецпредставитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе - Распоряжение
Назначен специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Башир Гудрат оглу Гаджиев назначен специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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