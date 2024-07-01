Назначен спецпредставитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе

Назначен специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Башир Гудрат оглу Гаджиев назначен специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.