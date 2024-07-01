США перебросили танки Abrams и другую технику в Польшу

Американские военные перебросили танки Abrams и другую военную технику на склад базы НАТО в Польше.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Министерства обороны США Stars and Stripes.

По ее информации, на базу были направлены 14 танков M1 Abrams и бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88. Издание отмечает, что этой техникой "можно снабдить целую бронетанковую бригаду".

Уточняется, что на базу, расположенную в 1 км от границы с Украиной, планируется направить до 85 танков, 190 единиц боевой бронетехники, в том числе БМП M2 Bradley, а также 35 единиц артиллерийских вооружений, в том числе гаубиц M109 Paladin.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!