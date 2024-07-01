Разоблачена организованная группировка, готовившая госпереворот в Украине

Служба безопасности Украины арестовала членов организованной группировки, готовившей массовые беспорядки и государственный переворот в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на интернет-сайте службы.

Сообщается, что группировка подготовила специальный план массовых беспорядков и государственного переворота с целью силового захвата власти накануне Дня Конституции страны. Лидер группировки, имя которого не разглашается, поскольку это является следственной тайной, поручил ее членам захватить здание Верховной Рады, а также распространить информацию об этом через местные и зарубежные СМИ и создать панику среди населения.

Во время обысков в их домах было изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Отметим, что по местному законодательству за это предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

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