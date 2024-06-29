Назван исполнитель теракта у посольства Израиля в Белграде

Террорист, выстреливший из арбалета в дежурившего у посольства Израиля в Белграде сербского жандарма и ликвидированный ответным огнем, по предварительным данным, принадлежал к радикальному исламистскому движению.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич.

"Теракт совершил Милош Жуйович 1999 года рождения из города Младеновац, сменивший имя на Салахудин", - отметил министр, его слова приводятся в заявлении на сайте МВД республики. По информации ведомства, Дачич провел телефонный разговор с послом еврейского государства в Сербии Яхелем Виланом. "По предварительным данным, напавшим, скорее всего, является гражданин Сербии, участник ваххабитского движения", - сказал сербский министр.

Как отметили в МВД, повышенные меры безопасности действуют не только в столице, но и по всей стране. Правоохранительные органы проводят проверку.

29 июня мужчина ранил из арбалета в шею сотрудника МВД Сербии, охранявшего посольство Израиля, после чего был нейтрализован ответным огнем. Пострадавший страж порядка был доставлен в реанимационное отделение одной из белградских больниц. Дачич заявил, что речь идет о террористическом акте, который направлен против Сербии и правоохранителей. Как сообщили в израильском МИД, никто из дипломатов не пострадал.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!