Парвиз Шахбазов примет участие в Конгрессе и выставке Global Energy Transition
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов находится с визитом в Италии, передает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики.
Парвиз Шахбазов примет участие в Конгрессе и выставке Global Energy Transition (GET), которые пройдут с 1 по 3 июля в Милане.
В рамках мероприятия запланировано выступление министра на сессии, посвященной климатическим правам развивающихся экономик и национальной энергетической стратегии Азербайджана накануне 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, а также его участие в панельных дискуссиях на тему "Устойчивая международная деятельность по энергетическому переходу". Предусмотрены и двусторонние встречи министра.
Отметим, что Конгресс Global Energy Transition - это площадка, на которой участники из разных стран, организаций и компаний собираются вместе, чтобы обсудить ускорение энергетического перехода.
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