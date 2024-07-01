Во Франции прошли протесты против правых радикалов

Представители леворадикального движения black bloc начали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки во время демонстрации в Париже. Беспорядки начались после оглашения первых итогов выборов в парламент Франции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Манифестация началась на площади Республики во французской столице. К месту проведения демонстрации были стянуты сотрудники полиции.

"Не позволим "Национальному объединению" победить!", "Париж против фашизма!" - скандировали участники демонстрации. Некоторые манифестанты держат в руках флаги Палестины и ЮАР. Подобные манифестации левых сил начались также в Нанте и Лионе, некоторых других городах страны.

На протяжении нескольких часов акция проходила мирно. Позднее к ней присоединились радикалы, которые начали запускать фейерверки, а затем стали громить витрины ближайших кафе. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

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