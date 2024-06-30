Билл Гейтс успокоил людей относительно влияния нейросетей на климат

На саммите Breakthrough Energy Summit в Лондоне миллиардер, филантроп и основатель IT-корпорации Microsoft Билл Гейтс заступился за искусственный интеллект (ИИ) и объяснил, почему беспокойство о высоком энергопотреблении дата-центров, на которых запущены крупнейшие нейросетевые системы, и, как следствие, потенциальном вреде ИИ для экологии, преувеличено. По его словам, дальнейшее развитие ИИ в будущем компенсирует высокое потребление электроэнергии сейчас. Об этом сообщает издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гейтс, известный своим вкладом в энергетику, включая TerraPower, компанию, разрабатывающую ядерные реакторы, подчеркнул, что инновации в сфере ИИ могут превзойти растущий спрос на электроэнергию. При этом он признал, что Microsoft лично сталкивается с проблемой увеличения выбросов парниковых газов из-за расширения своих центров обработки данных.

Хотя технологии ИИ имеют определенное негативное воздействие на окружающую среду, Гейтс похвалил технологические компании за их роль в продвижении чистой энергии. По его мнению, эти инвестиции не только способствуют росту возобновляемых источников энергии, но также соответствуют мировым усилиям по снижению выбросов CO2 в атмосферу земли.

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