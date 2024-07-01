В Баку запущены новые автобусные маршруты

С сегодняшнего дня в Баку началось внедрение новой маршрутной сети.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, пассажирам стали доступны маршруты 120 и 121Е, соединяющие поселок Говсан (MİDA) со станциями метро "28 Май" и "Ахмедли", а также маршруты 140 и 140Е, соединяющие поселки Шувалан и Мардакян с Центром транспортного обмена Кёроглу.

"Экспресс-маршруты 121Е и 140Е, которые будут обеспечивать быстрые пассажоперевозки, будут работать с 06:30 до 21:00 и останавливаться только на заранее определенных остановках на маршруте. Это также позволит пассажирам добраться до пункта назначения в более короткие сроки.

На маршрутах пассажиров будут обслуживать современные и экологически чистые транспортные средства.

Эксплуатацию регулярного маршрута №46, связывающего станцию метро "28 Май" с поселком Гюнешли, будет осуществлять новый перевозчик, победивший в конкурсе. На указанных маршрутах в безналичном порядке будут работать экологически чистые автобусы средней и большой вместимости с двигателями на сжатом природном газе, соответствующие современному стандарту "Евро-6".

Кроме того, на регулярном маршруте №12, связывающим улицу М.Шарифли (туберкулезный диспансер) с улицей Джаваншир Хатаинского района, введены в эксплуатацию современные и комфортабельные автобусы.

В рамках работ по оптимизации был отменен регулярный маршрут №136, функционировавший в направлении Шувалан - Центр транспортного обмена Кёроглу.

Отметим, что в рамках Программы трансформации мобильности в Азербайджане началось внедрение новой маршрутной сети. С целью улучшения возможностей мобильности столицы и обеспечения доступности общественного транспорта Агентством наземного транспорта Азербайджана были проанализированы все маршрутные линии и разработана новая маршрутная сеть для повышения доступности общественного транспорта для населения. Новая маршрутная сеть была смоделирована с помощью Бакинского "Цифрового близнеца" - аналитического инструмента на основе данных. В результате моделирования было установлено, что новая сеть серьезно повысит доступность общественного транспорта, а также будет иметь более высокие показатели средней скорости.

Новая маршрутная сеть обеспечит повышение уровня обслуживания", - говорится в сообщении ведомства.