70% американцев считают, что Байдену не стоит переизбираться

Более 70% граждан США считают, что президенту страны Джо Байдену не стоит бороться за переизбрание на высший государственный пост, так как его когнитивные возможности и острота ума не позволят ему выполнять обязанности президента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS после теледебатов Байдена с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Как показало исследование, 72% опрошенных считают, что действующему американскому лидеру не стоит добиваться переизбрания, а 28% полагают, что он может продолжать участие в президентской гонке. Те же 72% респондентов убеждены, что умственное состояние Байдена не позволит ему выполнять все обязанности президента.

86% из считающих, что Байдену не стоит переизбираться, назвали основной причиной этому возраст демократа. 71% обеспокоены решениями, которые он может принять на втором сроке, 66% недовольны его политикой на посту президента, а 59% считают, что он не способен эффективно проводить избирательную кампанию.

При этом, что касается Трампа, 50% опрошенных полагают, что когнитивные способности позволят ему выполнять обязанности главы государства.

Опрос проводился с 28 по 29 июня среди 1 130 зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составила 4,2 п.п.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

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