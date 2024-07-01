Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к войне в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в подстрекательстве к развязке крупнейшего конфликта в Европе после окончания Второй мировой войны. Как передает Day.Az, его слова приводит газета Yomiuri Shimbun.

"Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны", - заявил он.

По словам Столтенберга, КНР якобы поддерживает Россию в производстве БПЛА и ракет, поставляя ей технологии и электронику. В связи с этим, считает генсек НАТО, альянсу необходимо усилить партнерство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для давления на Пекин.

До этого Столтенберг заявил, что Запад должен заставить Китай "заплатить" за якобы поддержку России в конфликте на Украине. По словам Столтенберга, Си Цзиньпин пытается "создать впечатление, что он отходит на второй план в этом конфликте, чтобы избежать санкций".

Генсек НАТО отметил, если в какой-то момент Пекин не изменит курс, то Запад "должен заставить его заплатить". Он подчеркнул, что для КНР должны быть "последствия".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!