В Турции сняли ограничение на повышение платы за аренду квартир

Правительство Турции отменило с 1 июля двадцатипятипроцентное ограничение на повышение платы за аренду квартиры. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV.

Это позволит арендодателям повышать стоимость аренды жилья в пределах, определенных индексом потребительских цен, и исходя из уровня инфляции.

Когда ранее турецкие власти ранее продлили до июля 2024 года ограничение в подъеме платы за съем жилья, арендодатели выступали против. По их мнению, при определении платы за аренду должен учитываться годовой уровень инфляции, которая по итогам января составила 64,86%.

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