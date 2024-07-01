https://news.day.az/tourism/1671928.html В Турции сняли ограничение на повышение платы за аренду квартир
В Турции сняли ограничение на повышение платы за аренду квартир
Правительство Турции отменило с 1 июля двадцатипятипроцентное ограничение на повышение платы за аренду квартиры. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV.
Это позволит арендодателям повышать стоимость аренды жилья в пределах, определенных индексом потребительских цен, и исходя из уровня инфляции.
Когда ранее турецкие власти ранее продлили до июля 2024 года ограничение в подъеме платы за съем жилья, арендодатели выступали против. По их мнению, при определении платы за аренду должен учитываться годовой уровень инфляции, которая по итогам января составила 64,86%.
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