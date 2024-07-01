Такси в Азербайджане будут только этих цветов

С сегодняшнего дня вступили в силу требования к внешнему оформлению транспортных средств, используемых в пассажироперевозках легковыми автомобилями такси.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в "Требованиях к техническим характеристикам, внутренней и внешней компоновке транспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок и легковыми автомобилями такси", утвержденных постановлением Кабинета министров от 27 марта 2024 года. Требования вступают в силу с 1 июля 2024 года.

Согласно требованиям, легковые автомобили такси должны быть белого или красного цвета.

При установке в такси специального устройства, уведомляющего о перевозке пассажиров, оно должно быть размещено в правом верхнем углу лобового стекла автомобиля или рядом с фарой такси и загораться соответственно красным и зеленым светом, указывая, свободен автомобиль или нет.

Согласно документу, на автомобиль такси должна быть нанесена желто-черная или черно-белая "шахматная" полоса и установлена шашка с подсветкой и надписью taxi черными буквами.