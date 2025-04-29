Президент Ильхам Алиев пригласил главного советника Бангладеш на 17-й саммит ОЭС

Президент Ильхам Алиев направил пригласительное письмо главному советнику (премьер-министру) Бангладеш Мухаммаду Юнусу для участия на 17-м саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества в качестве специального гостя.

Соответствующее письмо заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов представил главному советнику в рамках визита в Народную Республику Бангладеш, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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