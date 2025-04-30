Блистательное завершение II Международного фестиваля Фидан Гаджиевой

В торжественной атмосфере в великолепном зале Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось грандиозное закрытие II Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой, сообщает Day.Az.

Блистательный гала-концерт стал не просто кульминацией музыкального марафона, а настоящим праздником, где соединились высочайшее мастерство, душевная щедрость и безграничная любовь к классическому искусству.

Телеведущий Салех Багиров стал голосом вечера, рассказав о культурной миссии фестиваля - донести до широкой аудитории величие оперного искусства, вдохновить новое поколение, объединять во имя высоких ценностей. В течение семи насыщенных дней на разных сценах Баку проходили концерты, в которых участвовали не только известные артисты, но и юные дарования от 6 до 16 лет. Для многих из них это было первое выступление на большой сцене - и первый шаг в мир высокого искусства.

С первых звуков симфонического оркестра Государственного академического театра оперы и балета, которым дирижировал специальный гость из Германии, Маэстро Боян Виденов, зал наполнился энергией, способной затронуть самые тонкие струны человеческой души. Его яркая, точная, эмоционально насыщенная трактовка партитур сделала каждое произведение поистине живым.

На сцену один за другим выходили лучшие голоса Азербайджана, каждый из которых как драгоценный камень в короне оперного искусства. Публика с восхищением принимала выступления народных артистов Фидaн Гаджиевой и Гюльназ Исмайловой - двух див, воплощающих собой грацию, силу и лиризм национальной школы вокала. Блистали заслуженные артисты Инара Бабаева, Фарида Мамедова, Сабина Вахабзаде, Адиль Ахундов, Фарид Алиев - каждый из них продемонстрировал глубину исполнительского дара и невероятную эмоциональную выразительность. И, конечно же, молодые таланты, уже завоевавшие признание публики - лауреаты международных конкурсов Махир Тагизаде, Атеш Гараев, Талех Яхъяев.

Зрители наслаждались жемчужинами мировой оперы - произведениями Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Пьетро Масканьи, Руджеро Леонкавалло, Франческо Чилеа, Жоржа Бизе. Каждое выступление встречалось бурей аплодисментов, а сцена буквально дышала драмой, страстью и восторгом.

Режиссёром-постановщиком гала-вечера выступил заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, мастерски воплотивший в жизнь феерию гармонии театра и музыки.

Кульминацией вечера стали продолжительные овации, которыми зрители стоя приветствовали артистов. Букеты цветов, сияющие глаза, слова благодарности в зале стали лучшим признанием значимости фестиваля. Это был вечер, подаривший незабвенное чувство сопричастности к высокому искусству - искусству оперы, которая всегда жива, современна и бесконечно актуальна.

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