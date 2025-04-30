"Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"

Генеральный координатор футбольной академии "Карабаха" Афтандил Гаджиев посетил Германию.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo, функционер, прибывший в страну для участия в панельном мероприятии Европейской ассоциации клубов (ECA), встретился с бывшим главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

Генеральный координатор рассказал, что Клопп спросил его, из какой он страны:

"Я сказал, что прилетел из Азербайджана и работаю в "Карабахе". Как только он услышал название "Карабах", он улыбнулся и сказал: "Я хорошо знаю этот клуб". Он вернулся на 14-15 лет назад. Сказал, что помнит игры, в которых "Боруссия Дортмунд" играла против "Карабаха" в Кубке УЕФА. Клопп подчеркнул, что игры в Дортмунде и Баку были очень сложными. Он отметил, что после этого всегда следит за "Карабахом", пристально интересуется его результатами, у вас хорошая команда. Юрген сказал, что он чувствовал, что "Карабах" сделает себе имя в Европе и всегда будет играть в групповых этапах. Он пожелал нашему клубу успехов и сказал, что ждет от нас новых больших побед".