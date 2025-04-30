На бакинских улицах орудует дорожный мошенник

В Ясамальском районе Баку, на транспортной развязке "20 Января", молодой человек преднамеренно бросается под транспортные средства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", кадры с места происшествия предоставил гражданин, сообщивший об инциденте.

По его словам, мужчина в возрасте примерно 30-35 лет, как правило, в утренние часы создает опасную ситуацию на проезжей части, выбегая перед автомобилями и имитируя получение травм. Указывается, что после этого он требует у водителей определённую сумму денег за "урегулирование" ситуации.

Судя по видеозаписи от 27 апреля, неизвестный пешеход продолжает свои действия несмотря на опасность, и находящиеся поблизости граждане оттаскивают его с проезжей части.