Похолодание и дожди наблюдались в ряде регионов Азербайджана

По данным на 09:00 30 апреля, в некоторых районах Азербайджана сохраняется дождливая и ветреная погода.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ряде населённых пунктов, включая Гах, Шеки, Гусар, Дашкесан, Гёйгёль, Шамаху, Грыз, Гёйчай и Лерик, зафиксирован туман с ухудшением видимости до 500 метров.

Минимальная температура воздуха составила 9°C в Баку и на Абшеронском полуострове, 8°C - в Нахчыванской Автономной Республике, до 1°C - в горных районах и до -3°C - в высокогорных зонах.