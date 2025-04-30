Казахстан вводит новую визу

По инициативе Министерства иностранных дел Казахстана, утверждены новые правила получения инвесторской визы.

Как передает Day.Az, об этом сообщила вечером 30 апреля пресс-служба МИД.

"Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее 300 000 долларов в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная "золотая виза" предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет", - отмечается в заявлении.

Как считают в министерстве, выдача "золотых виз" "создаёт благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана".