Заключённый во Франции лидер Новой Каледонии обратился к канакскому народу - ФОТО
Находящийся в заключении во Франции лидер Канакского социалистического фронта национального освобождения Кристиан Тейн обратился к своим сторонникам и всему народу Канаки с посланием.
Как сообщает Day.Az, в своём обращении он подчеркнул, что Нумейское соглашение по-прежнему является ключевым документом для любых последующих переговоров.
"Основными элементами Канакского Соглашения должны быть: реализация права на самоопределение, передача суверенных полномочий, получение избирательным корпусом граждан статуса национальной идентичности в будущем, а также полное признание международной ответственности. Процесс деколонизации должен быть полностью завершён. Полный суверенитет - единственная гарантия устойчивого мира для канакского народа. Призываю всё движение за независимость сегодня, накануне очередных выборов, сплотиться не ради избирательных подсчетов, а вокруг важнейших вопросов.
Борьбу за независимость Канаки необходимо довести до конца. Мы несем ответственность перед нашим народом за обязательства, которые на себя взяли", - говорится в обращении.
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