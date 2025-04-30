Заключённый во Франции лидер Новой Каледонии обратился к канакскому народу

Находящийся в заключении во Франции лидер Канакского социалистического фронта национального освобождения Кристиан Тейн обратился к своим сторонникам и всему народу Канаки с посланием.

Как сообщает Day.Az, в своём обращении он подчеркнул, что Нумейское соглашение по-прежнему является ключевым документом для любых последующих переговоров.