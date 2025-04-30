https://news.day.az/world/1749021.html Трамп призвал к борьбе с недостоверными опросами Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми опросы, которые показывают снижение его популярности. Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru. "Мы должны бороться с фейковыми опросами. Они интервьюируют гораздо больше демократов, чем республиканцев.
Трамп призвал к борьбе с недостоверными опросами
Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми опросы, которые показывают снижение его популярности.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.
"Мы должны бороться с фейковыми опросами. Они интервьюируют гораздо больше демократов, чем республиканцев. В последние дни я проверял, они опрашивают многих демократов, а республиканцев - меньше", - сказал Трамп на митинге в Мичигане.
На прошлой неделе агентство Associated Press писало, что первые 100 дней Трампа на посту президента оправдали ожидания 70% жителей США, при этом 62% респондентов считают, что США развиваются в неправильном направлении.
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