Трамп призвал к борьбе с недостоверными опросами

Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми опросы, которые показывают снижение его популярности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Gazeta.ru.

"Мы должны бороться с фейковыми опросами. Они интервьюируют гораздо больше демократов, чем республиканцев. В последние дни я проверял, они опрашивают многих демократов, а республиканцев - меньше", - сказал Трамп на митинге в Мичигане.

На прошлой неделе агентство Associated Press писало, что первые 100 дней Трампа на посту президента оправдали ожидания 70% жителей США, при этом 62% респондентов считают, что США развиваются в неправильном направлении.