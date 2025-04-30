В Азербайджане проводится вакцинация от 11 инфекций

В настоящее время в государственных медицинских учреждениях Азербайджана в соответствии с действующим календарем профилактических прививок проводятся вакцинации против 11 (гепатит В, туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция типа В, пневмококковая инфекция, корь, эпидемический паротит, краснуха) инфекционных заболеваний.

Как передает Day.Az, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемом на волне 93.0 FM, сказала врач-эпидемиолог Айтекин Гурбанова.

По ее словам, очень важно, чтобы каждая вакцина вводилась в соответствующем возрасте, поскольку в этом возрасте риск заражения ребенка опасными заболеваниями, которые предотвращаются с помощью вакцин, весьма высок.

"Также в результате вакцинации в этом возрасте у ребенка формируется более крепкий иммунитет. Календарь прививок составляется на основе научных данных. Нельзя допускать необоснованных задержек с вакцинацией. Вакцины должны вводиться вовремя в соответствии с календарем прививок. Так, задержка с вакцинацией лишает ребенка защиты в тот период, когда он весьма уязвим. Например, такие заболевания, как Hib и пневмококк, в основном поражают детей до 2-х лет. Гепатит В, коклюш и некоторые другие вакциноуправляемые заболевания у маленьких детей протекают тяжелее. Однако если дети привиты, их иммунитет укрепляется, и они защищены от этих заболеваний с раннего возраста. Именно поэтому необходимо вакцинировать детей по календарю прививок с первого дня их рождения", - отметила она.

Врач-эпидемиолог сообщила, что если ребенок по каким-то причинам не получил вовремя одну или несколько прививок, или не получил ни одной, то в таких случаях важно провести вакцинацию ребенка согласно отложенному графику вакцинации.

"Если вакцинация ребенка откладывается или затем возобновляется, то с учетом ранее введенных вакцин вакцинацию следует возобновить с того места, на котором она была приостановлена. Крайне важно вакцинировать ребенка, не дожидаясь, пока он заболеет, поскольку осложнения болезней могут быть серьезными. Даже если ребенок перенес заболевания, которые можно предотвратить с помощью вакцин, его все равно следует вакцинировать. Это очень важно, поскольку дети в возрасте до двух лет не приобретают достаточного естественного иммунитета после перенесенных некоторых инфекций (гемофильная инфекция, менингит, пневмония)",- подчеркнула она.

А.Гурбанова также отметила, что при заболевании ребенка источником заражения является какой-то вирус или бактерии.

"Однако вакцина защищает ребенка от многих типов микробов, которые могут вызвать одно и то же заболевание. Например, пневмококковая вакцина эффективно защищает ребенка от 13 типов пневмококковых бактерий",- добавила она.