Азербайджан и Пакистан обсудили взаимные инвестиции

Обсуждены вопросы реализации потенциала азербайджано-пакистанского экономического сотрудничества, а также активного продвижения торговых связей и взаимных инвестиций.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве экономики Азербайджана.

"Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Было подчеркнуто, что отношения между двумя дружественными странами укрепляются в атмосфере взаимного доверия, по восходящей развиваются отношения в различных областях.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях, которые создает азербайджано-пакистанское партнерство для диверсификации экономических связей и перспективах реализации совместных проектов.

Стороны также обсудили вопросы активного продвижения торговых связей и взаимных инвестиций",- говорится в сообщении ведомства.