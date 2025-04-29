Францию заливает и заметает

На видео текущая обстановка во французских городах Шо-Нёв, Фонсин и Шательблан.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Количество осадков составило от 60 до 100 мм за час, что эквивалентно примерно трем неделям дождей в апреле.