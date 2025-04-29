https://news.day.az/world/1748853.html Францию заливает и заметает - ВИДЕО На видео текущая обстановка во французских городах Шо-Нёв, Фонсин и Шательблан. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Количество осадков составило от 60 до 100 мм за час, что эквивалентно примерно трем неделям дождей в апреле.
Францию заливает и заметает - ВИДЕО
На видео текущая обстановка во французских городах Шо-Нёв, Фонсин и Шательблан.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Количество осадков составило от 60 до 100 мм за час, что эквивалентно примерно трем неделям дождей в апреле.
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