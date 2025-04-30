В Азербайджане нужно вводить новые автомобильные номера?

В Азербайджане автомобильные государственные номерные знаки в течение многих лет выдаются по установленному формату: две цифры (код региона), две буквы и три цифры. Этот стандарт регулируется ГОСТом AZS 599-2015 и обеспечивает единый порядок регистрации транспортных средств.

Однако на фоне роста числа автомобилей и изменяющихся требований, в стране все чаще обсуждается вопрос необходимости более гибкой системы с большим количеством возможных комбинаций. В пример приводят Турцию, где номера начинаются с фиксированного кода города (например, 34 для Стамбула), а затем следуют разнообразные буквенно-цифровые сочетания. Это позволяет обслуживать даже мегаполисы с многомиллионным населением, используя всего один код.

Возникает логичный вопрос: стоит ли Азербайджану реформировать текущую систему номерных знаков, расширив формат для повышения гибкости и удобства?

Как передает Day.Az, комментируя ситуацию, депутат Милли Меджлиса Арзухан Ализаде сказал порталу Avtosfer, что в Баку ранее использовались коды 10, затем 99, а сейчас - 77. Это демонстрирует необходимость пересмотра подхода:

"Во многих странах комбинации цифр и букв гораздо более гибкие. Например, у мегаполиса вроде Стамбула с населением около 20 миллионов всего один код - 34. А в Азербайджане общее население меньше, но при этом каждому региону присвоен свой код. Уже три кода использовались для одного только Баку".

Депутат также подчеркнул, что при желании можно технически переработать конфигурацию номеров, используя всего один или максимум два кода для всей страны. Это упростит запоминание и управление системой, а также устранит путаницу, связанную с множественностью региональных кодов.