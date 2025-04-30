Азербайджан и Иран подписали новый меморандум

Между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Ветеринарной организацией Ирана подписан меморандум о взаимопонимании "О сотрудничестве в борьбе с трансграничными болезнями животных".

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

Было отмечено, что документ подписали заместитель премьер-министра Азербайджана (сопредседатель межправительственной комиссии) Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана (сопредседатель межправительственной комиссии) Фарзане Садег.

Согласно меморандуму, Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Ветеринарная организация Исламской Республики Иран будут осуществлять совместную деятельность по реализации мероприятий по борьбе с трансграничными болезнями животных на территориях, прилегающих к государственным границам, а также принимать соответствующие меры по обеспечению биологической безопасности населения и окружающей среды обоих государств на фоне роста эпизоотологической напряженности, вызванной инфекционными заболеваниями животных в регионе.

В рамках Меморандума о взаимопонимании будет обеспечена организация совместных мероприятий в приграничных районах Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран по борьбе с эпизоотиями, включая контроль, вакцинацию, мониторинг и другие мероприятия.

Также документ направлен на расширение сотрудничества в области ветеринарного контроля на границе и обмен опытом между странами.

Кроме того, в меморандуме отражены такие вопросы, как создание рабочих групп, состоящих из представителей Агентства и Ветеринарной организации Ирана и экспертов по указанным направлениям, проведение совместных исследований, тренингов и упражнений по лабораторной диагностике болезней животных, обмен информацией, организация встреч.