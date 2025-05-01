США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, соглашение предоставит США льготный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.

В сообщении отмечается, что после недель обсуждений текста между украинскими и американскими официальными лицами, украинская делегация в начале этой недели прибыла в Вашингтон для уточнения окончательных деталей.

Обе стороны достигли согласия по основному тексту документа, однако технические детали, изложенные в отдельных приложениях, были вновь вынесены на обсуждение.

Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила на своей странице в Facebook подписание соглашения, предусматривающего создание совместного инвестиционного фонда с США.

Согласно соглашению, Украина будет направлять 50% всех доходов, полученных от новых лицензионных сборов и добычи полезных ископаемых на новых участках, в этот фонд.

США и Украина будут обладать равными правами голоса в управлении фондом.