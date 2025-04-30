Названа серьезная проблема ВМС США

Боевые корабли, которые покрываются ржавчиной, стали серьезной проблемой Военно-морских сил (ВМС) США. Причины активного появления коррозии назвали в публикации 19FortyFive, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ржавчина и коррозия, которые усиливаются при постоянном воздействии соленой воды, могут вызвать серьезные нарушения целостности конструкции и другие проблемы, чего Военно-морской флот не отрицает", - пишет издание.

Отмечается, что ржавчину на кораблях не успевают устранять из-за активности флота США. Автор подчеркнул, что многие корабли находятся на учениях и в походах по 6-8 месяцев подряд. Кроме того, на покрытие кораблей влияет солнечный свет, соленая вода и перепады температур.