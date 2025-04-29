https://news.day.az/world/1748835.html У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Новой Зеландии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр располагался в 301 км к юго-западу от города Инверкаргилл с населением около 57 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Новой Зеландии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр располагался в 301 км к юго-западу от города Инверкаргилл с населением около 57 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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