У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Новой Зеландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр располагался в 301 км к юго-западу от города Инверкаргилл с населением около 57 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.